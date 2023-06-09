Kaza, çevredekilerin ihbarı üzerine 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.