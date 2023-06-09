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    • Yaşam
    • 09.06.2023 10:06
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    • 09.06.2023 11:34
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    Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2’si ağır 26 yaralı

    Samsun İlkadım ilçesinde bir tramvayın önündeki arıza yapan tramvaya arkadan çarptığı kazada 2’si ağır 26 kişi yaralandı.Kaza sonrası 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2’si ağır 26 yaralı

    Samsun'da bir tramvayın köprüde, önündeki arıza yapan tramvaya arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 26 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı.

    Kaza, çevredekilerin ihbarı üzerine 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

    Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ
    Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2’si ağır 26 yaralı
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