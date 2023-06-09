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    • Yaşam
    • 09.06.2023 13:27
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    • 09.06.2023 13:27
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    İstanbul'da hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Ölümü kan testi çözecek

    Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’ndeki bir rezidansta yaşanmıştı. Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'den (25) alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.

    takvim.com.tr
    Hemşirenin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme!

    Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü.

    Polis önce olayın intihar olduğunu tespit etti. Baba Salim Tuncel kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi. Hastaneye kaldırılan Saliha Tuncel, kurtarılamadı.

    "DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"
    Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

        Bunun üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

        YÜREĞİM YANIYOR
        Kızının cinayete kurban gittiğini belirten anne Hacer Tuncel şunları söyledi, "Yavrumun hiçbir sorunu yoktu. Yaşamayı, beni gezdirmeyi çok severdi. Hatta daha yeni araba almıştı. Kızıma kumpas kurdular. Çiğdem Özkan dışında hastane başhekimi T.C. de tutuklanmalı. Bunların, hepsi beraberlermiş. Kızımın evine giderek dövmüşler. Telefonunu ve anahtarını elinden almışlar. Benim ciğerim yanıyor. Yetkililer sesimi duysun. Tüm yetkililer, bir annenin yüreğinin nasıl yandığını duysunlar. Bu katiller tekrar yakalansın."

        'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI
        Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı.

        Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARI İNCELEME ALTINDA
        Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı.

        KAN ÖRNEĞİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
        Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek.Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Ölümü kan testi çözecek
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