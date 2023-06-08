Tıp tarihine geçti! Çağan bebek yapay damarla yeniden hayata sarıldı...

Sivas'ta yaşayan Songül ve Rıza Altun çifti, ikinci çocukları Çağan'ı 11 Nisan günü kucaklarına aldı. Ancak küçük yavru bir anda fenalaştı. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan ana damarın bir kısmının gelişmediği anlaşıldı. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından 5 Mayıs günü ameliyata alınan Çağan bebek, yapay damarla yeniden hayata sarıldı.