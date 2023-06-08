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    Tıp tarihine geçti! Çağan bebek yapay damarla yeniden hayata sarıldı...

    Çağan bebek dünyaya gözlerini hastalıkla açtı. Doğuştan kalp ana damarının gelişmediği anlaşıldı. 25 günlükken ameliyata alındı. Yapay damarla sağlığına kavuşup hayata yeniden sarıldı.

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    Cesur yürek

    Sivas'ta yaşayan Songül ve Rıza Altun çifti, ikinci çocukları Çağan'ı 11 Nisan günü kucaklarına aldı. Ancak küçük yavru bir anda fenalaştı. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan ana damarın bir kısmının gelişmediği anlaşıldı. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından 5 Mayıs günü ameliyata alınan Çağan bebek, yapay damarla yeniden hayata sarıldı.

    Anne Songül Altun, "Bize dünyaları verdiler. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun" diyerek mutluluk gözyaşları akıttı. Op. Dr. Murat Şimşek ise "Bu tür vakalar ölümcül seyredebiliyor. Erken tanı çok önemli. Erken tanı konulan çocuk kurtarılabiliyor. Ancak geç tanı konulduğu zamanlar çocukları kaybedebiliyoruz" ifadesini kullandı. (TOLGA ÖZLÜ)

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    Haberler Yaşam Tıp tarihine geçti! Çağan bebek yapay damarla yeniden hayata sarıldı...
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