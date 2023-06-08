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    • 08.06.2023 16:40
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    • 08.06.2023 16:40
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    Son dakika: Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 15 yıl hapis cezası

    Son dakika haberleri... Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuksuz yargılanan Cengiz A. (26) karar duruşmasında 15 yıl hapse mahkum edilldi. Tutuklanan Cengiz A., cezaevine götürüldü.

    6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

    Eskişehir'de oturan Cengiz A., geçen yıl 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Cengiz A. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

    Yaklaşık 1 yıl tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına çıkan Cengiz A. son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

    Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 6 yaşındaki kızın ifadesi, Adli Tıp Kurumu raporlarını göz önüne alarak Cengiz A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutuklanması kararını verdi.

        Mahkeme salonunda polis ekiplerince gözaltına alınan Cengiz A., cezaevine konuldu.

        Tutuklanan Cengiz A., adliye çıkışınca polis aracına bindirilirken tanınmamak için kıyafetiyle yüzünü kapattı.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 15 yıl hapis cezası
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