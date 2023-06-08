Son dakika: Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 15 yıl hapis cezası

Eskişehir'de oturan Cengiz A., geçen yıl 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Cengiz A. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Yaklaşık 1 yıl tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına çıkan Cengiz A. son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 6 yaşındaki kızın ifadesi, Adli Tıp Kurumu raporlarını göz önüne alarak Cengiz A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutuklanması kararını verdi.