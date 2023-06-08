Ankara'da korkunç yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

"EVİN SALONU KÜL OLMUŞTU"

Apartman sakinlerinden Selim Yılmaz, "Yanan binada yaşıyorum. Evimden çıkarken bağırma sesleri duydum. Ev yanıyordu, suyla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. İçeriye girdim, dairenin ve binanın doğalgazını kapattım. Evde yaşayan abla, 'Annem mutfakta' dedi. Mutfağa girdim ama kimse yoktu. Evin salonu da kül olmuştu. Binadakileri çıkın diye uyardım. Beşinci katta nefes alamayacak haldeydik. Nefesim kesilince ben de aşağıya indim. İçeride göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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