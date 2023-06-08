Ankara'da korkunç yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de dumandan etkilendi.
Yangın, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 katlı apartmanın 5'nci katında bulunan dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binayı dumanların sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.