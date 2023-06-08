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    • Yaşam
    • 08.06.2023 15:30
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    • 08.06.2023 15:30
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    Ankara'da korkunç yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında Fatma Akbıyık (78) hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da korkunç yangın!

    Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de dumandan etkilendi.



    Yangın, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 katlı apartmanın 5'nci katında bulunan dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Binayı dumanların sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Sağlık ekipleri, evde bulunan 78 yaşındaki Fatma Akbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akbıyık'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dumandan etkilenen ve hastaneye götürülen 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

        "EVİN SALONU KÜL OLMUŞTU"
        Apartman sakinlerinden Selim Yılmaz, "Yanan binada yaşıyorum. Evimden çıkarken bağırma sesleri duydum. Ev yanıyordu, suyla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. İçeriye girdim, dairenin ve binanın doğalgazını kapattım. Evde yaşayan abla, 'Annem mutfakta' dedi. Mutfağa girdim ama kimse yoktu. Evin salonu da kül olmuştu. Binadakileri çıkın diye uyardım. Beşinci katta nefes alamayacak haldeydik. Nefesim kesilince ben de aşağıya indim. İçeride göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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