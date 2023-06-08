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    • Yaşam
    • 09.06.2023 05:03
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    • 09.06.2023 05:03
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    AFAD, Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

    Son dakika... . Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Erzincan, Çayırlı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu...

    Erzincan’da korkutan deprem

    Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Erzincan, Çayırlı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana kaydedildi.



    16,52 KM DERİNLİKTE
    Saat 04.49'da meydana gelen depremin 16,52 km derinlikte olduğu kaydedildi.

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    Haberler Yaşam AFAD, Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
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