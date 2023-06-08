Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Erzincan, Çayırlı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana kaydedildi.
16,52 KM DERİNLİKTE
Saat 04.49'da meydana gelen depremin 16,52 km derinlikte olduğu kaydedildi.
- Yaşam
- 09.06.2023 05:03
- -
- Son Güncelleme:
-
- 09.06.2023 05:03
AFAD, Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Son dakika... . Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Erzincan, Çayırlı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Erzincan, Çayırlı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana kaydedildi.
- Paylaş
- Tweet
- Paylaş
- Sitene Ekle
-
-
-