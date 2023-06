Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı |30 defa işten çıkarıldı! Dikkat çeken Başkan Erdoğan detayı

HER DÖNEMDE FİKİRLERİ NEDENİYLE DIŞLANDI

Baktı, 'Tayyip yener bunları' dedi. Ondan sonra her seferinde Tayyip Erdoğan'ı Turgut Özal gibi yedirmeyeceğini düşündü. Turgut Özal'a da çok haksızlık yapıldı. Erdoğan'a da o haksızlıkları sıralamışlardı. İşte Gezi ile başladı. Son zamana kadar geldi. Her dönemde fikirleri nedeniyle dışlandı. Ama aldırmadı. Son dönemde Erdoğan'ın siyasetini paylaşmak ve suçmuş gibi ele aldı bizim çevremiz. Bizi nereye koyacaklarını bilemediler. Fakat aklımda geçtiği kadarıyla pek düzgün yerler değildi. Lakin Mehmet bildiğini yaptı." dedi.