Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı |30 defa işten çıkarıldı! Dikkat çeken Başkan Erdoğan detayı

Entelektüel donanımı, içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına olan hakimiyeti ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla Türk basın camiasının en özgün şahsiyetlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Mehmet Barlas'ı eşi Canan Barlas anlattı.
Örnek bir gazetecilik hayatı sergileyen Barlas'ın Türkiye'nin kritik süreçlerinde yaşadıklarının detaylarını, yarım asırdan fazla hayatı birlikte adımladığı yol arkadaşından dinledik.
GAZETE PATRONU ÇOCUĞU OLMAKTAN ÇALIŞANI OLMAYA GEÇTİ
Mehmet Barlas'ın oldukça donanımlı ve çok yönlü bir entelektüel olduğunu belirten eşi Canan Barlas, "Mehmet gibi bir insanla çok uzun bir süreç yaşamak gerçekten çok az insana nasip olur. Olağanüstü bir beyin ve bilgi arşivi var.