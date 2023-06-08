Kadir Şeker cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022'de yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022'de Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.