Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti

2 KUZEN ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan Resul ve Gökbaş Baş isimli kuzenler itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.