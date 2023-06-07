Kan donduran cinayeti itiraf etti: Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla sahile götürüp yakmış

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Halil Özdemir'in kardeşi polise giderek ağabeyinin 9 Mayıs günü ortadan kaybolduğunu Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.
Polis Halil Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Halil Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi.
BİSİKLET BULUNAMADI
Halil Özdemir'in 3 bin liraya satıldığı öne sürülen bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Halil Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.