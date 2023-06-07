Kan donduran cinayeti itiraf etti: Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla sahile götürüp yakmış

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Halil Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüpheli M.E.H., Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Halil Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.