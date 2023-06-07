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    • Yaşam
    • 07.06.2023 12:11
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    • 07.06.2023 12:13
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    Kan donduran cinayeti itiraf etti: Etiyopyalı kadın, Türk bisikletçiyi beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla sahile götürüp yakmış

    İstanbul Zeytinburnu’nda 1 ay önce yarısı yanmış şekilde bulunan cesedin sırrı polis ekiplerince aydınlatıldı. Cesedin bisikletliler derneği üyesi Halil Özdemir’e ait olduğu anlaşıldı. Cinayet Büro Ekiplerince yapılan çalışmada Halil Özdemir’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Etiyopyalı kadın M.E.H. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan kadın cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çek-çek arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini itiraf etti.

    takvim.com.tr
    Kan donduran cinayet itirafı! Beyzbol sopasıyla öldürmüş

    Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Halil Özdemir'in kardeşi polise giderek ağabeyinin 9 Mayıs günü ortadan kaybolduğunu Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.

    Polis Halil Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Halil Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi.

    BİSİKLET BULUNAMADI
    Halil Özdemir'in 3 bin liraya satıldığı öne sürülen bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Halil Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI
        Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Halil Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
        Emniyete götürülen şüpheli M.E.H., Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Halil Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.

        M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çek-çek arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi.

        KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
        Öldürdüğü Halil Özdemir'in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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