Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi. İETT otobüsleri, İstanbulluların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Vatandaşı mağdur etmek bir yana dursun canına da kast eden İETT otobüsleri neredeyse her gün gündem oluyor.

Bu duruma son örnek Avcılar'dan geldi.

Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 7911 plakalı 147 Hat numaralı İETT otobüsü, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 34 GPL 960 plakalı motosiklet ile çarpıştı.