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    • Yaşam
    • 07.06.2023 13:31
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    • 07.06.2023 13:41
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    Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

    İETT otobüsleri kaza haberleriyle gündem olmaya devam ediyor. Her gün ayrı bir olaya karışan İETT otobüslerinin son vukuatı Avcılar'da gerçekleşti. Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT otobüslerinin kazasız günü neredeyse yok!

    İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi. İETT otobüsleri, İstanbulluların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Vatandaşı mağdur etmek bir yana dursun canına da kast eden İETT otobüsleri neredeyse her gün gündem oluyor.

    Bu duruma son örnek Avcılar'dan geldi.

    Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

    Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 7911 plakalı 147 Hat numaralı İETT otobüsü, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 34 GPL 960 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



    Kazada motosiklet sürücüsü S.B. ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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    Haberler Yaşam Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
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