İstanbul’da kedi katliamı! Mandala sanatçısına komşularından tüyler ürpeten suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor!

"SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Sabah'ın haberine göre, komşu Mücella M., 3 Nisan'da Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.