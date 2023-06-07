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    • Yaşam
    • 07.06.2023 11:16
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    • 07.06.2023 11:16
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    İstanbul’da kedi katliamı! Mandala sanatçısına komşularından tüyler ürpeten suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor!

    İstanbul Şişli'deki bir rezidansta yaşanan kedi katliamı tüyleri diken diken etti. İddiaya göre mandala sanatçısı Banu Ö., oturduğu rezidansın bahçesindeki kedileri işkence ederek öldürdü. Komşuları tarafından uyarılan uyarılan kadının, "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek tehditler savurduğu öne sürüldü.

    takvim.com.tr
    Rezidans’ta kedi katliamı! Gözlerini oyup öldürüyor!

    İstanbul Şişli'de bir rezidansta yaşayan mandala sanatçısı Banu Ö. ve çocukları kedileri boğduğu, bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü öne sürüldü.

    Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikayette bulunan site sakini Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu.

    "SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"
    Sabah'ın haberine göre, komşu Mücella M., 3 Nisan'da Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

        DARP ETTİĞİ KOMŞUSU TAŞINMAK ZORUNDA KALDI
        Banu Ö.'nün kendisini uyaran bir başka site sakini Sinem K.'yı darp ederek rezidanstan taşınmak zorunda bıraktığını söyleyen Mücella M. "Sitenin bahçesinde rahatça dolaşamıyorum. Arka bahçeme bile çıkamıyorum" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam İstanbul’da kedi katliamı! Mandala sanatçısına komşularından tüyler ürpeten suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor!
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