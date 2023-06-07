İstanbul’da kedi katliamı! Mandala sanatçısına komşularından tüyler ürpeten suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor!

Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikayette bulunan site sakini Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu.
Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikayette bulunan site sakini Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu.
DARP ETTİĞİ KOMŞUSU TAŞINMAK ZORUNDA KALDI
Banu Ö.'nün kendisini uyaran bir başka site sakini Sinem K.'yı darp ederek rezidanstan taşınmak zorunda bıraktığını söyleyen Mücella M. "Sitenin bahçesinde rahatça dolaşamıyorum. Arka bahçeme bile çıkamıyorum" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.