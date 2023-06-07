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    • Yaşam
    • 07.06.2023 09:33
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    • 07.06.2023 09:33
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    HAVA DURUMU | Belediyelere 60 gün uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için 60 gün uyarısı geldi. Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. İşte son dakika hava durumu tahmini.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    O illerde yaşayanlar dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji'den bazı şehirler için 60 gün uyarısı geldi. Yapılan hava durumu açıklamasına göre sıcak havaların yerini dolu fırtına ve sağanak yağış alacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    60 GÜN UYARISI
    Aksiyonlu bir sürece girildiğini belirten Hava Forum, belediyeleri de 'Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz.

        Uzun vade tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız' diyerek uyardı.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BİLECİK °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EDİRNE °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İSTANBUL 16°C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            SAKARYA °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DENİZLİ °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İZMİR °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MUĞLA °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

                HATAY °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                K.MARAŞ °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 26°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KONYA °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                YOZGAT °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    BOLU °C, 25°C
                    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DÜZCE °C, 27°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    KASTAMONU °C, 26°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ZONGULDAK °C, 21°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    RİZE °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

                    SAMSUN °C, 23°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TOKAT °C, 26°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    TRABZON °C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 21°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        IĞDIR °C, 30°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KARS °C, 21°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        MALATYA °C, 27°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 34°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 32°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        SİİRT °C, 32°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 35°C
                        Parçalı ve az bulutlu

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                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Belediyelere 60 gün uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
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