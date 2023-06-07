HAVA DURUMU | Belediyelere 60 gün uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Meteoroloji'den bazı şehirler için 60 gün uyarısı geldi. Yapılan hava durumu açıklamasına göre sıcak havaların yerini dolu fırtına ve sağanak yağış alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
60 GÜN UYARISI
Aksiyonlu bir sürece girildiğini belirten Hava Forum, belediyeleri de 'Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz.