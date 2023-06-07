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    • Yaşam
    • 07.06.2023 09:30
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    • 07.06.2023 09:30
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    Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

    Son dakika haberleri... Zilal Şahin'den acı haber geldi... Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

    Kayıp Zilal’den acı haber

    Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

    Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

    Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşılmıştı.

    ZİLAL ŞAHİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin'i arama çalışmaları gece sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin'in de cansız bedeni bulundu.



    VALİLİK DUYURDU
    Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

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    Haberler Yaşam Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber! Cansız bedeni bulundu
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