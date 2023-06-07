Sel sularına kapılan Zilal Şahin'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

ZİLAL ŞAHİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin'i arama çalışmaları gece sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin'in de cansız bedeni bulundu.





VALİLİK DUYURDU

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.