Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.06.2023 14:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 15:22
    ABONE OL

    Son dakika: Aksaray'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot kurtuldu

    Son dakika haberi... İstanbul'dan kalkan eğitim uçağı Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştü. Kazadan 2 pilot yara almadan kurtuldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü açıkladı.

    takvim.com.tr
    Aksaray’da eğitim uçağı düştü

    Son dakika haberi... Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye eğitim uçağı düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, kazadan yara almadan kurtuldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Nevşehir'den havalandığı belirtilen eğitim uçağı, saat 14.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk kazadan yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.

    Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

    Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    AK Parti’den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
    Haberler Yaşam Son dakika: Aksaray'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot kurtuldu
        loading
        SON DAKİKA