Son dakika: Aksaray'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot kurtuldu

Son dakika haberi... Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye eğitim uçağı düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, kazadan yara almadan kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Nevşehir'den havalandığı belirtilen eğitim uçağı, saat 14.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk kazadan yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.
Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.