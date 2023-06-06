Gökyüzünün yeni Fatih’i Bayraktar Kızılelma havacılık tarihinde ilkleri gerçekleştirdi





YÜZ BİNDEN FAZLA VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

TCG Anadolu gemisi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda yüz binden fazla vatandaş, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.





Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU

Bayraktar Kızılelma, 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu, nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.