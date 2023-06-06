Gökyüzünün yeni Fatih’i Bayraktar Kızılelma havacılık tarihinde ilkleri gerçekleştirdi

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldı. İstanbul semalarında insansız savaş uçağı Kızılelma ile taarruzi insansız hava aracı, Akıncı aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.
Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan-1 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı. Bayraktar Kızılelma yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu yaptı. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar Akıncı ve Solotürk ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar Kızılelma'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.
"YENİ BİR ÇAĞIN ŞAFAĞI"
TEKNOFEST 2023'ün son günü olan 1 Mayıs'ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, F-16 savaş jeti Solotürk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde "yeni bir çağın şafağı" olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.