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    • Yaşam
    • 06.06.2023 10:59
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    • 06.06.2023 10:59
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    Belediye Başkanı Müge Anlı’dan yardım istedi:Onları da bulabilir misin?

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bugün yaptığı paylaşımda Müge Anlı’ya seslendi. Bugüne kadar onlarca çöp konteynerinin kaybolması üzerine çaresizlik içinde kalan Başkan Kanar’ın talebi sosyal medyada büyük dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Belediye Başkanı Müge Anlı’dan yardım istedi

    Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye başkanlığı görevinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ilçedeki sorunları esprili bir dil ile aktardı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar bu sefer ATV'de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sunucusu Müge Anlı'ya seslendi.

    Kayıpları bulmasıyla ünlü olan Müge Anlı'dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını isteyen Başkan Kanar'ın mesajı sosyal medyada ilgi gördü.


    "KAYBOLAN ÇÖP KONTEYNIRLARINI BULABİLİR Mİ?"
    Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Belediye Başkanı Müge Anlı’dan yardım istedi:Onları da bulabilir misin?
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