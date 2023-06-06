Belediye Başkanı Müge Anlı’dan yardım istedi:Onları da bulabilir misin?



"KAYBOLAN ÇÖP KONTEYNIRLARINI BULABİLİR Mİ?"

Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum" dedi.

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