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    • Yaşam
    • 05.06.2023 16:54
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    • 05.06.2023 16:54
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    Vatandaşlar son anda durdurmuştu! O tren yolu onarıldı

    Denizli'de 3 Haziran'da kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin hasar verdiği raylar onarılarak, yeniden tren seferlerine başlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Denizli’deki selde zarar gören tren yolu onarıldı

    Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan selin ardından hasar gören altyapı şebekeleri ve kara yollarında onarım çalışmaları sürüyor.

    Goncalar Mahallesi'nde selin taşıdığı suların kullanılamaz hale getirdiği tren raylarındaki onarım çalışması tamamlandı.

    Demir yolunun yaklaşık 500 metrelik bölümünde rayların altındaki mıcırların sürüklenmesi sonucu oluşan hasar, TCDD ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

    Onarım sonrası lokomotifle yapılan test sürüşünün ardından seferler normale döndü.

        Eskihisar Mahallesi'nde de sel sonrası çöken yollarda dolgu ve asfaltlama çalışmasının yanı sıra tarım arazilerindeki hasarın tespiti çalışmaları sürüyor.

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        Haberler Yaşam Vatandaşlar son anda durdurmuştu! O tren yolu onarıldı
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