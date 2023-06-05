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    • Yaşam
    • 05.06.2023 15:58
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    • 05.06.2023 15:58
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    Aksaray'da Lise öğrencisi bıçaklandı

    Aksaray'da lise 11'inci sınıf öğrencisi Serkan F. okul önünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Liseli bıçaklandı

    Aksaray'da lise 11'inci sınıf öğrencisi Serkan F. (17), okul önünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

    Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan F., öğle yemeği molasında okulun önüne çıktı. Burada Serkan F. ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

    BACAĞINDAN BIÇAKLANDI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan F., sol bacağından bıçakla yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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