Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme de sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü. Kaza nedeni ile trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.