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    • Yaşam
    • 05.06.2023 16:55
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    • 05.06.2023 16:55
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    İstanbul'da emniyet kemeri takmadı: Otomobilin camından fırladı

    Bahçelievler Basın Ekspres Yolu’nda seyir halindeki bir sürücü kontrolünü kaybetmesiyle  bariyerlere çarptı. Emniyet kemerini takmadığı için otomobilin camından fırlayan sürücü ağır yaralandı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Feci olay! Emniyet kemerini takmadı, araçtan fırladı

    Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü kontrolünü kaybedip bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü emniyet kemerini takmadığı için camdan yola fırladı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme de sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü. Kaza nedeni ile trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

    "BARİYERE VURUP CAMDAN FIRLADIĞINI GÖRDÜM"
    Kazayı görüp yardıma koşan Şehmus Altunkılıç, "Kazayı ilk gördüğümde sürücü aracın camından yola fırlıyordu. Ben koşarak gidip ilk yardım yaptım. Kafasında yarıklar vardı. Bacağında ve kolunda da sıkıntı vardı. Bariyere vurup camdan fırladığını gördüm. Bilinci açıktı" dedi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da emniyet kemeri takmadı: Otomobilin camından fırladı
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