Kanseri yenen Melisa Bay Kurban Bayramı'nda etlerin LÖSEV'e bağışlanmasını istedi!

Adana'da Melisa Bay (21) yıllarca gördüğü tedavinin ardından kemik kanserini yendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) işe girdi. Yamaç paraşütü yapıp, kendi gibi mücadele eden hastalara destek istedi.
LÖSEV afişi ile uçup bağış çağrısı yapan Bay, "Kurban bağışlarını yıl boyunca hastalarımıza taze bir şekilde iletmeye çalışıyoruz" dedi.
Bay, "2011'den itibaren her günüm LÖSEV'de geçiyor. Bir süre sonra onlar için bir şeyler yapmak, bu mücadelenin içinde bulunmak istedim. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için LÖSEV'de personel olarak görev almaya başladım" sözlerini kaydetti.
LÖSEV Adana Şubesi İl Koordinatörü Betül Özgüven, "12 ay boyunca hastalarımıza taze et veriyoruz. Lösemili çocuklarımızın ve yetişkin kanser hastalarımızın tedavilerinde protein ağırlıklı beslenmeleri çok büyük önem arz etmektedir" dedi.
SERT DELİKANLI
Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Ömer Özkan ve ekibi 7 Ağustos 2011'de, Derya Sert'e rahim nakli yaptı. Bu operasyon, yankı uyandırdı. 2019'da hamile kalan Sert, bebeğini kucağına aldı. Oğluna Ömer Özkan'ın adı takıldı. Anne Derya ile baba Mustafa Sert çiftti oğullarının 3'üncü yaş gününü kutladı. Anne Sert, "Mutluluğumu kelimelerle tarif edememem" açıklaması yaptı.
AYAKLARINI ÇALDILAR
Gaziantep Nurdağı'nda doğuştan engelli Merve Bülbül (5), annesi ile babası ayrılınca dedesinin yanında kalmaya başladı. Mehmet ve Medine Bülbül çifti, deprem sonrası torunları Merve ile konteyner kente taşındı. Dede Bülbül, torununun tekerlekli sandalyesini konteynerin önüne bıraktı. Sabah sandalyenin olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Torununu dış dünyaya bağlayan sandalyeyi çalan kişiye çağrı yaptı: Sandalyeyi getir, şikayetçi olmam.