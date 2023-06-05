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    Kanseri yenen Melisa Bay Kurban Bayramı'nda etlerin LÖSEV'e bağışlanmasını istedi!

    Kemik kanserini yenen Melisa Bay, yamaç paraşütüyle uçtu. LÖSEV’e destek çağrısında bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kansere bay bay!

    Adana'da Melisa Bay (21) yıllarca gördüğü tedavinin ardından kemik kanserini yendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) işe girdi. Yamaç paraşütü yapıp, kendi gibi mücadele eden hastalara destek istedi.

    LÖSEV afişi ile uçup bağış çağrısı yapan Bay, "Kurban bağışlarını yıl boyunca hastalarımıza taze bir şekilde iletmeye çalışıyoruz" dedi.

    Bay, "2011'den itibaren her günüm LÖSEV'de geçiyor. Bir süre sonra onlar için bir şeyler yapmak, bu mücadelenin içinde bulunmak istedim. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için LÖSEV'de personel olarak görev almaya başladım" sözlerini kaydetti.

    LÖSEV Adana Şubesi İl Koordinatörü Betül Özgüven, "12 ay boyunca hastalarımıza taze et veriyoruz. Lösemili çocuklarımızın ve yetişkin kanser hastalarımızın tedavilerinde protein ağırlıklı beslenmeleri çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

    SERT DELİKANLI
    Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Ömer Özkan ve ekibi 7 Ağustos 2011'de, Derya Sert'e rahim nakli yaptı. Bu operasyon, yankı uyandırdı. 2019'da hamile kalan Sert, bebeğini kucağına aldı. Oğluna Ömer Özkan'ın adı takıldı. Anne Derya ile baba Mustafa Sert çiftti oğullarının 3'üncü yaş gününü kutladı. Anne Sert, "Mutluluğumu kelimelerle tarif edememem" açıklaması yaptı.



    AYAKLARINI ÇALDILAR
    Gaziantep Nurdağı'nda doğuştan engelli Merve Bülbül (5), annesi ile babası ayrılınca dedesinin yanında kalmaya başladı. Mehmet ve Medine Bülbül çifti, deprem sonrası torunları Merve ile konteyner kente taşındı. Dede Bülbül, torununun tekerlekli sandalyesini konteynerin önüne bıraktı. Sabah sandalyenin olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Torununu dış dünyaya bağlayan sandalyeyi çalan kişiye çağrı yaptı: Sandalyeyi getir, şikayetçi olmam.



        GÖKÇE'Yİ DUYUN
        Çorum'da dünyaya gelen Gökçe Vardar'ın duymadığı anlaşıldı. Gökçe'nin "Mikrotia Tip 3" hastalığı olduğu ortaya çıktı. Baba Yasin Vardar, tedavinin sadece ABD Kaliforniya'daki bir klinikte olduğu bilgisini aldı. Ameliyatın 105 bin dolar olduğu anlaşıldı. Bugüne kadar 46 bin dolar toplandı. Baba Vardar, geriye para için yardım istedi.

        KOSOVA ÇIKARMASI
        Milli Savunma Bakanlığı Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine Lüleburgaz'daki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi. Kosova Sultan Murat Kışlası'nda görev yapacak olan "İhtiyat Birliği" askerlerimiz, dün bölgeye intikal etti. Tabura ait araçlar da TIR'larla bölgeye sevk edildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birlik gönderme kararı için müteşekkirim. Türkiye bu çabalara öncülük ediyor" dedi.



        SON SÜRAT LGS'YE
        Liselere Giriş Sınavı dün yapıldı. 8. sınıfta okuyan1 milyon 246 bin 429 öğrenci, sabah erken saatlerde sınav salonlarındaki yerini aldı. Çocuklar içerde ter dökerken aileleri de okul dışında dua edip onları beklemeye başladı. Edirne'de ise sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına okul önünde bekleyen bir veli yetişti. Kahraman veli, motosikletliyle evine götürüp kimliğini almasını sağladığı öğrenciyi, sınava yetiştirdi. Sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.



            15 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 14 milyon 982 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 561'er, 4 bilenler bin 114'er, 3 bilenler 58'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



            1.8 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 831 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 432'şer, 4+1 bilenler 931'er, 4 bilenler 96'şar, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.

            KOPARAN YANAR
            Dünyada sadece Siirt'in Tillo İlçesi'nde yetişen Salvia Siirtica (Siirt Adaçayı), çiçek açtı. Yetkililer uyardı: Koparmanın cezası tam 244 bin TL...

            KARA TREN
            Hindistan'da raylardaki elektronik bağlantı sistemi arıza yaptı. Trenler çarpıştı. Can kaybı 294.

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            Haberler Yaşam Kanseri yenen Melisa Bay Kurban Bayramı'nda etlerin LÖSEV'e bağışlanmasını istedi!
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