Kanseri yenen Melisa Bay Kurban Bayramı'nda etlerin LÖSEV'e bağışlanmasını istedi!

Adana'da Melisa Bay (21) yıllarca gördüğü tedavinin ardından kemik kanserini yendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) işe girdi. Yamaç paraşütü yapıp, kendi gibi mücadele eden hastalara destek istedi.

LÖSEV afişi ile uçup bağış çağrısı yapan Bay, "Kurban bağışlarını yıl boyunca hastalarımıza taze bir şekilde iletmeye çalışıyoruz" dedi.

Bay, "2011'den itibaren her günüm LÖSEV'de geçiyor. Bir süre sonra onlar için bir şeyler yapmak, bu mücadelenin içinde bulunmak istedim. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için LÖSEV'de personel olarak görev almaya başladım" sözlerini kaydetti.