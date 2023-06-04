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    • Yaşam
    • 04.06.2023 13:05
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    • 04.06.2023 13:05
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    Bursa'da bir genç şakalaştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

    Son dakika haberleri... Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

    İHA
    Arkadaşı katili oldu! Şakalaşırken...

    Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı.

    Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

    Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da bir genç şakalaştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
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