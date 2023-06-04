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    • Yaşam
    • 04.06.2023 15:16
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    • 04.06.2023 15:17
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    Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi yaralandı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Ankara’da dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 4 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

    İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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