2021'de sel vurmuştu! Bozkurt şiddetli yağışa rağmen zarar görmedi

Sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü Bozkurt ilçesinde, dünden beri devam eden yağışa rağmen Ezine Çayı üzerinde yapılan yatırımlar, bölgede sel oluşmasının önüne geçti.
Kaymakam Murat Atıcı, bölgede dünden beri şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.
İnsanların 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde Bozkurt ismini duyduğunu hatırlatan Atıcı, "Selde ne yazık ki 72 vatandaşımız rahmetli olmuştu. O dönem Ezine Çayı'nın genişliği 28 metreydi. Ezine Çayı'nın havzası yaklaşık 46 kilometre. Bu hat yaklaşık 46 kilometre uzaklıktaki Devrekani'den suyu alıp Karadeniz'e suyu boşaltıyor. Sel felaketinden sonran DSİ, AFAD burada ölçümlerini yaptı. Bu derenin 72 metreye genişletilmesi kararı aldılar. Üç buçuk metre yüksekliğinde kenarlara beton ve demirden istinat duvarları yapıldı. Bu dere genişliğini 72 metre yaptığımızda bazı vatandaşlarımız 'çok mu geniş oldu, neden bu kadar genişlettik' diyordu. Şimdi vatandaşlarımız 'Allah razı olsun devletimizin bir bildiği varmış' diyor. Bu durum bize mutluluk verdi." dedi.
"İLÇEDE HİÇBİR PROBLEM YOK"
Derede rusubata karşı da çalışmalar yapıldığını anlatan Atıcı, şöyle devam etti:
"Burası 46 kilometrelik bir hat. Burada rusubatı tutabilmek için DSİ tarafından 26 terslik bendi planlaması yapıldı. Bunlardan 8 tanesi tamamlandı. Bugün görüyorsunuz çok yüklü bir yağış aldık. Sadece Bozkurt havzasına 127 kilogramlık bir yağış aldık. Devrekani havzasıyla birlikte metrekareye 250 kilogramın belki üzerinde bir yağış aldı bölge. Yağış hala devam ediyor. Ona rağmen ilçemizde, ilçe merkezimizde hiçbir problem yaşamadık. Devletimiz, bilim adamlarımız gerekli ölçümleri yaptı, sonuç ortada."