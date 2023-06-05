2021'de sel vurmuştu! Bozkurt şiddetli yağışa rağmen zarar görmedi





İnsanların 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde Bozkurt ismini duyduğunu hatırlatan Atıcı, "Selde ne yazık ki 72 vatandaşımız rahmetli olmuştu. O dönem Ezine Çayı'nın genişliği 28 metreydi. Ezine Çayı'nın havzası yaklaşık 46 kilometre. Bu hat yaklaşık 46 kilometre uzaklıktaki Devrekani'den suyu alıp Karadeniz'e suyu boşaltıyor. Sel felaketinden sonran DSİ, AFAD burada ölçümlerini yaptı. Bu derenin 72 metreye genişletilmesi kararı aldılar. Üç buçuk metre yüksekliğinde kenarlara beton ve demirden istinat duvarları yapıldı. Bu dere genişliğini 72 metre yaptığımızda bazı vatandaşlarımız 'çok mu geniş oldu, neden bu kadar genişlettik' diyordu. Şimdi vatandaşlarımız 'Allah razı olsun devletimizin bir bildiği varmış' diyor. Bu durum bize mutluluk verdi." dedi.