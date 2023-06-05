Hatay'da pes dedirten olay: Kuyumcu Murat Faiz emanet olarak dükkanında bulunan altınlarla sırra kadem bastı!

Hatay'da Murat Faiz adlı kuyumcu depremzedelerin kendisine teslim ettiği altınlarla kaçtı. Kuyumcunun yaklaşık 30 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı anlaşıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşayan Şakir Gündem (37), yaklaşık 8 yıl önce her ay kuyumcu Murat Faiz'den parasını verip Cumhuriyet altını almaya başladı.

Ancak Şakir Gündem, altını evde çalınır düşüncesiyle kuyumcuda bıraktı. Gündem, kuyumcuda biriktirdiği piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 47 Cumhuriyet altınını almak isteyince işler karıştı.