İstanbul'da 'anneye küfür' tartışması cinayetle bitti! Annesine küfreden arkadaşını öldürdü

Olay, önceki hafta Salı günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi olan Furkan T. ile Ferhat Korkmaz arasında alkol aldıkları esnada tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma esnasında Korkmaz, Furkan T.'nin annesine küfür etti.
Bu duruma sinirlenen Furkan T. silahını çıkartarak Korkmaz'a kurşun yağdırdı. Olayın ardından Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Furkan T. ise evden çıkarak sokakta havaya birkaç el ateş açtı. Şahıs daha sonra sokak üzerinde durdurduğu bir taksiye binerek kayıplara karıştı.
3 KURŞUNLA YARALAMIŞ
Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsü, karın ve kasığından 3 kurşunla ağır yaralanan Ferhat Korkmaz'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırganın taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı.