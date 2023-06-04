İstanbul'da 'anneye küfür' tartışması cinayetle bitti! Annesine küfreden arkadaşını öldürdü

3 KURŞUNLA YARALAMIŞ

Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsü, karın ve kasığından 3 kurşunla ağır yaralanan Ferhat Korkmaz'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırganın taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı.