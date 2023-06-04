AĞABEYi PANİKTE

Prens William'ın yakın bir arkadaşı ise "William ve Kate'in bu evlilikle ilgili çekinceleri vardı. Şimdi William, kardeşi için her şeyin yolunda gitmesini umuyor. İngiltere'ye dönmesi Prens William için de bir kabus olur. Harry bunalımlı bir çocuk olarak aileyi üzer. Ayrılık kararı alsa bile İngiltere'ye dönmemeli.

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