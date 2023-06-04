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    Peri masalı bitti! Prens Harry ile Meghan Markle boşanıyor...

    Prens Harry, Kraliyet ailesini karşısına kaldı. Meghan ile 2018’de nikah kıydı. Ancak bu rüya evliliğin bittiği anlaşıldı. Son dönemde kamera karşısında mutluluk pozları veren Harry ile Meghan'ın evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yakın çevresi tarafından da doğrulandı.

    Peri masalı bitti

    İngiltere'nin asi prensi Harry (38) ile eşi Meghan Markle (41) ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Alman medyasının iddiası, dünyada bomba etkisi yaptı. Harry, Meghan'la evlilik kararı alınca başta babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'ten onay alamadı. Ancak yine de Meghan'la nikah kıydı.

    Fakat Saray'da sorunlar tırmandı. Meghan "İstenmeyen" gelin olarak anıldı. Bu duruma daha fazla katlanmak istemeyen Rüya çift, bağımsız bir hayat kurmak için ABD'ye taşındı. İki çocuğu olan çift, her fırsatta mutlu olduklarını yansıttı. Ancak son aylarda çift arasında sıkıntılar başladı. Alman medyasının iddiasına göre; Meghan özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek 20 gün önce Harry'ye boşanmak istediğini açıkladı.



    SAHTE MUTLULUK POZLARI
    Son dönemde kamera karşısında mutluluk pozları veren Harry ile Meghan'ın evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığı yakın çevresi tarafından da doğrulandı. İngiliz Kraliyet ailesindeki önemli bir kişi, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Herkes bütün kalbiyle Harry ile Meghan'ın evliliğinin sürmesini istiyor. Eşinden boşanıp İngiltere'ye dönmeye karar veren Harry, İngiltere için de büyük bir sorun haline gelir. Her yeni güne Harry'nin bir skandalıyla başlarız" ifadesini kullandı.

        AĞABEYi PANİKTE
        Prens William'ın yakın bir arkadaşı ise "William ve Kate'in bu evlilikle ilgili çekinceleri vardı. Şimdi William, kardeşi için her şeyin yolunda gitmesini umuyor. İngiltere'ye dönmesi Prens William için de bir kabus olur. Harry bunalımlı bir çocuk olarak aileyi üzer. Ayrılık kararı alsa bile İngiltere'ye dönmemeli.

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