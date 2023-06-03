16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Dünyanın konuştuğu Samsunlu kardeşlerin cezaları belli oldu





Söz konusu eylemlerden nedeniyle kurum zararının, ödeme gününü göre faiz ve masraf ilave edilmek kaydıyla günlük zararının 1.239.654,92 TL (bir milyon iki yüz otuz dokuz bin altı yüz elli dört lira doksan iki kuruş) olduğunun belirtildiği iddianamede, yatırım hesabında paraları olmadı halde, sisteme girerek para çekerek şahsi hesaplarına gönderen Emre ve Recep Gezek'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, bankanın yatırım sistemine izinsiz girerek hesaplarında olmayan paraları sistem açığından yararlanarak şahsi hesaplarına geçirmek suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri kaydedildi.

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