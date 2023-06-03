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    • Yaşam
    • 03.06.2023 10:24
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    • 03.06.2023 10:24
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    16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Dünyanın konuştuğu Samsunlu kardeşlerin cezaları belli oldu

    Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurguna ilişkin soruşturma sona erdi. İki kardeş için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    16 milyarlık vurgun yapmışlardı!

    Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı Banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı.



    İki günde 70'e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına "Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin" diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakayı ele verdiler.



    İki kardeş, arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, 'bu silahı neden taşıyorsun?' diye soran polislere 'Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız' diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin eski parayla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalı ortaya çıktı.



        İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        HESABINDA 16 MİLYAR PARA OLDU
        Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emre Gezek yaptıkları vurgunu şu sözlerle açıkladı: "Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından 'para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti.


        60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu.

        "BORCU OLAN BİZE GELSİN"
        Durumu aile büyüklerimize anlattık. 'Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin' dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.


        'PARAYI BAĞIŞLAYACAKTIK'
        Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda 'Güvenlik sebebiyle olmuştur' diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep'i aradılar. 'Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?' diye sordular. Kardeşim de 'Haberim var' dedi. Banka görevlisi 'Nereden geldi?' şeklinde bir soru sordu.

        PARAYI BAĞIŞLAYACAKTIK
        Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı 'Bu kadar yatırımınız var mıydı?' diye sordu. Kardeşim de 'Olmasaydı çekemezdim' dedi. "Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık." dedi.



            AKRABALARIMA İYİLİK OLSUN DİYE PARA GÖNDERDİM
            26 yaşındaki kardeş Recep Gezek ise ifadesinde şunları söyledi: "Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş.

            Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım."



            5-10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, iki kardeş hakkında, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
            Hazırlanan iddianamede, bankanın yatırım işlemleri limit kontrolünde yaşanan teknik aksaklıktan faydalanarak, herhangi özel bilgi beceri gerektiren bir yöntem veya yazılım kullanmadan veya bir saldırı gerçekleştirmeden şahsi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıklarının anlatıldı.



            Söz konusu eylemlerden nedeniyle kurum zararının, ödeme gününü göre faiz ve masraf ilave edilmek kaydıyla günlük zararının 1.239.654,92 TL (bir milyon iki yüz otuz dokuz bin altı yüz elli dört lira doksan iki kuruş) olduğunun belirtildiği iddianamede, yatırım hesabında paraları olmadı halde, sisteme girerek para çekerek şahsi hesaplarına gönderen Emre ve Recep Gezek'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, bankanın yatırım sistemine izinsiz girerek hesaplarında olmayan paraları sistem açığından yararlanarak şahsi hesaplarına geçirmek suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri kaydedildi.

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            Haberler Yaşam 16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Dünyanın konuştuğu Samsunlu kardeşlerin cezaları belli oldu
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