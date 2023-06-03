Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası: 4 yaralı

Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve R.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.