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    • Yaşam
    • 03.06.2023 19:00
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    • 03.06.2023 19:52
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    Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası: 4 yaralı

    Esenyurt'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında sabah saatlerinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

    Kız kaçırma kavgasında kan aktı

    İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında sabah saatlerinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

    Olay, sabah saat 05.15'te Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi. Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı.

    Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve R.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    3 KİŞİ YAKALANDI
    Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası: 4 yaralı
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