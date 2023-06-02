Üsküdar'da denizde korku dolu anlar! Boğulmak üzereyken piknik örtüsüyle kurtarıldı

Denize giren bir vatandaş çocuğu karaya çıkartmakta zor anlar yaşarken diğer vatandaşlar ise piknik örtüsü sarkıtarak yardım etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çocuğu denizden çıkartarak bota aldılar.