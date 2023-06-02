Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu 17 zanlı yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son bir hafta süre içerisinde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra ettiği faaliyetler neticesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan biri yabancı uyruklu toplam 16 zanlı, askeri suçlardan aranan 25 kişi ile kayıp kaydı bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı.