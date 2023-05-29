Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

