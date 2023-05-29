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Haberler Yaşam Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Izgara ve mazgalların periyodik bakımları, yağmur sonrası temizliği aksatılmaya devam edilirse Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek!" dedi.

29.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:49
Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından sokaklar göle döndü. Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

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Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

Akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı. Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı.

Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Ankara’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş’a tepki

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: GÖREVİNİ YAP

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti.

ABB Başkanı Yavaş'a tepki gösteren Altınok Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yapmadığını söyledi.

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