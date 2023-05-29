Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü vatandaşlar mahsur kaldı... Mansur Yavaş'a tepki
Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Izgara ve mazgalların periyodik bakımları, yağmur sonrası temizliği aksatılmaya devam edilirse Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek!" dedi.
29.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:49
MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: GÖREVİNİ YAP
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti.
ABB Başkanı Yavaş'a tepki gösteren Altınok Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yapmadığını söyledi.