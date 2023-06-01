Üniversite öğrencisi Alara'nın şüpheli ölümünde takipsizlik kararı!

Dünyalar güzeli Başak Alara Demir (21), en büyük acıyla 2006'da yüzleşti. Anneannesi Hayriye Gündüz, boşanmak isteyen anne ve babasına sinirlendi. İkisini de katletti. Öksüz ve yetim kalan Alara, dayısının evine yerleşti.

O acı olaydan sonra avukat olmaya karar verdi. İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesine burslu girdi. 2018'de okul gezisi için Ankara'ya gitti. Bir otele yerleşti. Herkes odasına çekildi. Ancak o aynı zamanda hocası olan öğretim görevlisi Hasan Atilla G.'nin yanına gitti.





'TAKİPSİZLİK' KARARI VERİLDİ

İddiaya göre genç kız banyoya girdi. Kapıyı açamayan Atilla G. otel görevlilerinden yardım istedi. İçeri giren görevliler genç kızın kendini tişörtle astığını belirledi. Sağlık ekipleri geldiğinde ise genç kızın can verdiği tespit edildi.

Ve yıllardır devam eden soruşturma "Takipsizlik" kararıyla bitti. Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Adli Tıp'ın Karademir'in ölümünün asılma ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğine ilişkin raporu doğrultusunda dosyaya takipsizlik kararı verdi. Hasan Atilla G.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

DİLHAN DUMANOĞLU