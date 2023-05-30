Gaziantep'te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GD 4652 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 34 CYG 839 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi.
YANARAK CAN VERDİ
Kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.