Meclis'te kayıt trafiği hızlandı! Boş odalar için kura çekildi

Meclis Genel Kurulu'nda cuma günü yapılacak özel oturum programı açıklandıktan sonra kayıt işlemlerine hız verildi.

TBMM Şeref Holü'nde kurulan kayıt masasına dün 50'den fazla milletvekili kayıt yaptırdı. Böylece kaydı tamamlanan milletvekili sayısı 300'ü geçti.



MECLİS'TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kayıt olanlar arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de vardı. Kayıtlar sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Kimi vekiller kayda çocuklarıyla birlikte gelirken bazıları da bölgelerinden getirdiği ikramlarla Meclis'i renklendirdi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis personeli ve parlamento muhabirlerine mesir macunu ikram ederken, bazı milletvekilleri de baklava dağıttı.