Meclis'te kayıt trafiği hızlandı! Boş odalar için kura çekildi

Meclis Genel Kurulu'nda cuma günü yapılacak özel oturum programı açıklandıktan sonra kayıt işlemlerine hız verildi.
TBMM Şeref Holü'nde kurulan kayıt masasına dün 50'den fazla milletvekili kayıt yaptırdı. Böylece kaydı tamamlanan milletvekili sayısı 300'ü geçti.
MECLİS'TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kayıt olanlar arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de vardı. Kayıtlar sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Kimi vekiller kayda çocuklarıyla birlikte gelirken bazıları da bölgelerinden getirdiği ikramlarla Meclis'i renklendirdi.
MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis personeli ve parlamento muhabirlerine mesir macunu ikram ederken, bazı milletvekilleri de baklava dağıttı.
"DAHA GENÇ BİR MECLİS"
İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Meclis'in yarısından fazlasının yenilendiğine ve genç bir Meclis oluştuğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM'nin, hem siyasi farklılıklarıyla hem de dinamizmiyle Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, ileriye taşıyacak güçlü bir Meclis olmasını temenni ettiklerini söyledi.
"DEMOKRASİ VE İNSANLIK DERSİ VERDİK"
Kayıt işlemlerini tamamlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 28 Mayıs seçimlerinin ardından kazananın Türkiye, Türk ve İslam dünyası ile bütün mazlumlar olduğunu dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Türkiye hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs seçimleriyle dünyaya hem demokrasi hem insanlık dersi vermiştir" dedi.
"SOĞUK HAVAYI KIRMAK İSTİYORUM"
AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Sanatçı kimliğimi korumak, o naifliği Meclis'e taşımak istiyorum. Ben, 28 yıl ceza avukatlığı yapmış bir adam olarak gerektiğinde Erol Taş da olabiliyorum ama tercih ettiğim bir şey değil bu. O soğuk havayı biraz kırmayı istiyorum. Bir parça kendi rengimi, kokumu, büyümü katmak istiyorum" dedi.
ODA İÇİN KURA ÇEKİLDİ
Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi. Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı. Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı. 27'nci Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.