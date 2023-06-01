Meteoroloji’den14 ile sarı kodlu uyarı! Saat vererek uyardı





K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ve öğlen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı