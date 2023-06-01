Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2023 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2023 09:39
    ABONE OL

    Meteoroloji’den14 ile sarı kodlu uyarı! Saat vererek uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni raporda Ankara dahil 14 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarılarda yağışların özellikle 12-18.00 saatleri arasında yoğunlaşacağı konusuna dikkat çekildi. İşte son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den14 ile sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği öngörülüyor.

    O BÖLGELERE UYARI!
    Meteoroloji, yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



        EDİRNE °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu



        İSTANBUL °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu



            SAKARYA °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu



            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



            A.KARAHİSAR °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                İZMİR °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MUĞLA °C, 26°C
                Parçalı bulutlu



                AKDENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 28°C
                Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                ANTALYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                HATAY °C, 29°C
                Parçalı bulutlu



                    K.MARAŞ °C, 30°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ve öğlen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



                    ANKARA °C, 21°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                    ÇANKIRI °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ESKİŞEHİR °C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                    KONYA °C, 24°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



                        BOLU °C, 23°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DÜZCE °C, 24°C
                        Parçalı bulutlu



                        KASTAMONU °C, 25°C
                        Parçalı bulutlu

                        ZONGULDAK °C, 21°C
                        Parçalı bulutlu

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



                        AMASYA °C, 28°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        SAMSUN °C, 22°C
                        Parçalı ve çok bulutlu


                            TOKAT °C, 25°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            TRABZON °C, 21°C
                            Parçalı ve çok bulutlu

                            DOĞU ANADOLU
                            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            ERZURUM °C, 18°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            IĞDIR °C, 28°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



                            KARS °C, 19°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            MALATYA °C, 26°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            GÜNEYDOĞU ANADOLU
                            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



                            DİYARBAKIR °C, 33°C
                            Parçalı bulutlu

                            GAZİANTEP °C, 29°C
                            Parçalı ve çok bulutlu

                            SİİRT °C, 31°C
                            Parçalı bulutlu

                            ŞANLIURFA °C, 32°C
                            Parçalı ve çok bulutlu

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            • Paylaş
                            • Tweet
                            • Paylaş
                            • Sitene Ekle
                            •  
                            Meteoroloji’den14 ile sarı kodlu uyarı!
                            Haberler Yaşam Meteoroloji’den14 ile sarı kodlu uyarı! Saat vererek uyardı
                                loading
                                SON DAKİKA