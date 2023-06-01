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    900 nüfuslu köyde imam ve öğretmenler dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor!

    Kars’ın bir köyünde herkesin soyadı S harfi ile başlıyor. Muhtar “Sadece imam ve öğretmenlerin farklı” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Soyadı kanunu

    Kars merkeze bağlı Cumhuriyet Köyü'nün sakinleri ilginç bir olayla gündeme geldi. 900 nüfuslu köyde yaşayan 8 öğretmen ve 1 imamın dışında herkesin soyadının 'S' harfi ile başladığı öğrenildi. Muhtar Akın Salik, şunları söyledi: Soyadı Kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz akrabasınız.

    S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmiş. Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz." Köydeki 24 soyad ise şöyle: Salik, Samar, Saday, Salgar, Salam, Salır, Salur, Saçu, Sakın, Salamcı, Sambur, Samaraz, Sadi, Samburkan, Sancarbarlas, Saltan, Samancı, Salduz, Sadak, Sakar, Sabukazan, Sangu, Sakur, Sandayuk.

    AĞAÇ ÇALAN
    Kocaeli Kartepe'de yaşayan Ali Toker, önceki gün tarlasına gitti. Ancak gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Çünkü 150 yıllık iki çınar ağacı, kökünden kesilmişti. Jandarmaya şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi. Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, şöyle devam etti: Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Ancak ağaçlarımızı kökünden kesip çalmışlar.



    AYAĞINA SAĞLIK
    Diyarbakır'da Seher Baykıt, (17) kemik kanserine yakalandı. "Bacağın kesilecek" denilince şoka uğradı. Ailesi tarafından Ankara'ya getirilip Bilkent Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Tümör ameliyatla temizlenirken bacağı kurtarıldı. Seher Baykıt, "Bacağımı yerinde görmek çok güzel" diyerek ağladı.



    770 BİN TL'YE ŞATO
    İskoçya'nın Shetland Adası'nda bulunan bir şato, 30 bin Sterlin'e (770 bin TL) satışa çıkarıldı. "Brough Lodge" adındaki 200 yıllık şatonun kuleleri, avlusu ve duvarlarla çevrili bahçeleri olan 40 dönümlük bir arazi içinde yer aldığı vurgulandı. Ancak yatırımcılar şatonun bir konaklama tesisine dönüştürülmesi için yenileme masraflarının 12 milyon sterlini bulabileceğini açıkladı.



        YARDIM 'SMA'NI
        Hataylı Semiha ve Sedat Uyrum çiftinin ikiz kızları dünyaya geldi. İkisinin de SMA'lı olduğu belirlendi. Bebeklerden Amine yoğun bakımda can verdi. Acılı aile Aybüke için yardım kampanyası düzenledi. Ancak şimdiye kadar paranın yüzde 5'i toplanınca anne Semiha feryat etti: Ne olur evladımı kurtarın.

        SIRPLAR AZDI
        Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanları göreve başladı. Sırplar, bu seçimi tanımadı. 26 Mayıs'ta da bölgede kaos çıkardı. Saldırılarda 30 KFOR askeri yaralandı. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak gördüğünü açıklamasıyla gerilim daha da arttı. NATO, bölgeye 700 asker daha gönderme kararı aldı...



        İSTİHBARAT BATTI
        İtalya Maggiore Gölü'nde, 24 kişiyi taşıyan bir tekne battı. 4 kişi kurtarılamadı. Önce teknede bir doğum günü kutlaması yapan turistlerin bulunduğu açıklandı. Ölenlerin Claudio Alonzi (62), Tiziana Barnobi (53), Anya Bozhkova (50) ve Shimoni Erez (54) olduğu anlaşıldı. Ancak Alonzi- Barnobi çiftinin İtalya Dış İstihbarat Servisi'nde (AISE ), Shimoni Erez'in MOSSAD'da Anya Bozhkova'nın ise Rusya'da bir güvenlik şirketinde görevli oldukları ortaya çıktı.



            201 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 201 milyon 366 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 419 bin 763'er, 4 bilenler 2 bin 440'ar, 3 bilenler 203'er, 2 bilenler ise 21'er lira alacak.



            888 BİN DEVRETTİ
            5+1 BİLEN çıkmayınca 888 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 897'şer, 4+1 bilenler 955'er, 4 bilenler 85'er, 3+1 bilenler 43'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 8'er lira alacak.

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            Gazcı kardeşler!
            Haberler Yaşam 900 nüfuslu köyde imam ve öğretmenler dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor!
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