900 nüfuslu köyde imam ve öğretmenler dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor!

Kars merkeze bağlı Cumhuriyet Köyü'nün sakinleri ilginç bir olayla gündeme geldi. 900 nüfuslu köyde yaşayan 8 öğretmen ve 1 imamın dışında herkesin soyadının 'S' harfi ile başladığı öğrenildi. Muhtar Akın Salik, şunları söyledi: Soyadı Kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz akrabasınız.

S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmiş. Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz." Köydeki 24 soyad ise şöyle: Salik, Samar, Saday, Salgar, Salam, Salır, Salur, Saçu, Sakın, Salamcı, Sambur, Samaraz, Sadi, Samburkan, Sancarbarlas, Saltan, Samancı, Salduz, Sadak, Sakar, Sabukazan, Sangu, Sakur, Sandayuk.

AĞAÇ ÇALAN

Kocaeli Kartepe'de yaşayan Ali Toker, önceki gün tarlasına gitti. Ancak gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Çünkü 150 yıllık iki çınar ağacı, kökünden kesilmişti. Jandarmaya şikayette bulunan Toker, olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi. Çok üzüldüğünü söyleyen Ali Toker, şöyle devam etti: Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ne kendisi ne de benim ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Ancak ağaçlarımızı kökünden kesip çalmışlar.