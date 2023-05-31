Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2023 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 15:21
    ABONE OL

    Şampiyonluk kutlamasında dehşet anları! Otomobiliyle taraftarların arasına daldı: İlk ifadesi ortaya çıktı

    Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dehşet dolu anlar yaşandı. Taraftarların üzerine aracını sürüp, iki kişiyi ezen sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı. Bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim olan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin, olay sırasında otomobilinde ailesinin olduğunu, bazı taraftarların aracına hasar verdiğini, bu nedenle paniğe kapılarak hızla uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

    takvim.com.tr
    İHA
    Şampiyonluk kutlamasında dehşet anları!

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kutlamalar sırasında aracını tehlikeli şekilde kullanarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü serbest bırakıldı.

    TARAFTARLARDAN YOL İSTEDİ
    Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunun ardından gece saatlerinde ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Y.Y, ailesinin de araçta olduğunu belirterek taraftarlardan yol istedi.

    Bu sırada bazı taraftarlarla tartışan Y.Y, otomobiline doğru bazı kişilerin geldiğini görünce aracıyla bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

    İKİ KİŞİYİ EZEREK KAÇTI
    Ani manevralarla taraftarların üzerine aracını süren Y.Y, kutlama yapan gruptakilerden Nehir Ezgi Varol (20) ve Samet Ergezer'e (19) çarparak olay yerinden uzaklaştı.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        Bir süre polis merkezine giden Y.Y, gözaltına alındı. Y.Y'nin ifadesinde, olay sırasında otomobilinde ailesinin olduğunu, bazı taraftarların aracına hasar verdiğini, bu nedenle paniğe kapılarak hızla uzaklaşmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

        Y.Y, nöbetçi savcılığın talimatıyla ifadesinin ardından salıverildi.

        ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
        İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücü Y.Y'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Artık fotoğrafına bile tahammül yok
        Haberler Yaşam Şampiyonluk kutlamasında dehşet anları! Otomobiliyle taraftarların arasına daldı: İlk ifadesi ortaya çıktı
            loading
            SON DAKİKA