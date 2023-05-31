Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kutlamalar sırasında aracını tehlikeli şekilde kullanarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü serbest bırakıldı.
TARAFTARLARDAN YOL İSTEDİ
Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunun ardından gece saatlerinde ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Y.Y, ailesinin de araçta olduğunu belirterek taraftarlardan yol istedi.
Bu sırada bazı taraftarlarla tartışan Y.Y, otomobiline doğru bazı kişilerin geldiğini görünce aracıyla bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.
İKİ KİŞİYİ EZEREK KAÇTI
Ani manevralarla taraftarların üzerine aracını süren Y.Y, kutlama yapan gruptakilerden Nehir Ezgi Varol (20) ve Samet Ergezer'e (19) çarparak olay yerinden uzaklaştı.