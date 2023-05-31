İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süre polis merkezine giden Y.Y, gözaltına alındı. Y.Y'nin ifadesinde, olay sırasında otomobilinde ailesinin olduğunu, bazı taraftarların aracına hasar verdiğini, bu nedenle paniğe kapılarak hızla uzaklaşmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.