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    Özbek asıllı kadın telefon dolandırıcıların tuzağına düştü!

    Özbek asıllı K.K adlı kadın tele-dolandırıcılara inandı. Tam 40 bin Euro ve 2 bin dolarını bizzat kendisi sahtekarların eline bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Öz’bak’ şu sahtekarlara

    İstanbul'da dolandırıcılar bir lojistik firmasında çalışan K.K.'yı gözüne kestirdi. 36 yaşındaki kadını arayıp "Polisiz. İş yerinize operasyon olacak. Kasada ne kadar para varsa bize vermelisin" dedi. Tuzağa düşen kadın kasadaki 40 bin Euro ve 2 bin doları bir çantaya koyup kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti.

    Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.K gerçek polise gitti. Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 33 bin 750 Euro ile yakalanan Yasin A. (19) tutuklanırken suç ortağı pazarcı M.B. (22) adli kontrol ile serbest kaldı. Ele geçirilen para sahibine teslim edildi.
    YUNUS EMRE KAVAK

    SULTAN ANNE OLDU
    Başkan Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen ve 4 yıl önce Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlardan Sultan, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dördüz yavrulara isim koymak için anket düzenleyeceklerini bildirdi.



    KİM OLDUĞUNU 'BİLL'İYOR MU!
    ABD'li milyarder Bill Gates'in 2011'deki sevgilisi Rus briççi Mila Antonova'nın, Rus casus Anna Chapman'la bağlantılı olduğu anlaşıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, ikilinin fotoğrafını paylaştı. Gazete, New York'ta çekildiğini savunduğu fotoğrafı nasıl bulduğunu ise yazmadı.


    YAPMA YAĞ
    Sosyal medya yüzünden dayatılan 'kusursuz güzellik' algısı, tehlikeli estetik operasyonlarının önünü açtı. Zayıflamak isteyen kadınlar, yağ aldırmak için yarıştı. Aralarında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık'ın da bulunduğu birçok isim, 12 bin doları gözden çıkardı. Merdiven altı kliniklerde bile estetik ameliyatlar için sıraya girenlerin olduğu anlaşıldı.



        KUTSAL TOPRAKLARA SEFERLER BAŞLADI
        İstanbul'da, Diyanet ile Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen "Surre Alaylarından Günümüze Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerife Hacı Uğurlama Programı" yapıldı. 170 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri ve 2 Fransız vatandaşı da yola çıktı.



        TAŞ KALPLİ FIRINCI
        İstanbul Sultangazi'de Saimoğlu fırınının sahibi, AK Parti'li olduğu gerekçesiyle bir çocuğa ekmek satmak istemedi. Çocuğun durumu anlattığı yakınları, fırına giderek tepki gösterdi. Bu kez fırıncı gelenleri bıçakla tehdit etti. "Köpeklere ekmek satmıyoruz" dedi. Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Fırını mühürlendi...



        SON DURUM 'İYİ' DEĞİL
        Seçim sonrası İYİ Parti'de "iç hesaplaşma" başladı. Bazı İYİ Partili kurmaylar, bu kötü sonucu, Genel Başkan Meral Akşener'in masadan sert açıklamalar yaparak kalkmasına ve geri dönmesine bağladı. Bu doğrultuda Akşener'e muhalif ekibin 24-25 Haziran'daki kurultayda Akşener'in karşısına rakip çıkarabileceği iddiası ortaya atıldı. İYİ Partili Ethem Baykal, 28 Mayıs'taki paylaşımında Akşener'i açık açık istifaya çağırmıştı.

            HAYATA HASRET GİTTİ
            Muğla Köyceğiz Yangı Mahallesinde Hasret Çakır (41) isimli kadın silahla öldürüldü. Olay sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, çok sayıda KAFES/ KEP, PTS ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelene sonucu olayı M,B. (48) isimli şahsın 48 UK 247 plakalı araçla gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli dün gece saat 04:00 sıralarında olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde Hasret Çakır'ı av tüfeği ile kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından Köyceğiz adliyesine sevk edildi.

            BU FERRARI'DEN SAĞ ÇIKTILAR
            Ünlü modifiyeci Ünal Turan, şarkıcı nişanlısı Ceylan Koynat'ı da yanına alarak Ferrari'siyle yola koyuldu. Turan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'ne girince de gaza bastı. Turan'ın lüks aracının lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilince kaza yaşandı.



            9.4 MiLYON DEVRETTi
            6 Bilen çıkmayınca 9 milyon 457 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 785'er, 4 bilenler bin 129'ar, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

            HIRSIZ VE GÖZCÜ
            İstanbul Kağıthane ve Şişli'de 7 işyeri ve 2 evden değerli eşyaları çalan Arzu Y. (24) ve sevgilisi Mustafa Y. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki hırsız tutuklandı. Sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerden Mustafa Y'nin gözcülük yaptığı bu sırada Arzu Y'nin soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Arzu Y'nin 30, Mustafa Y'nin ise 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

            SKANDAL İTİRAF
            Beylıkdüzü'nde geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu'nun mahkemedeki ifadesi şok etti. Boduroğlu, "Tezgâhın üzerinde gördüğüm bıçağı hedef gözetmeksizin Vildan'a vurdum. Yukarı çıkıp Zehra'yı da bıçakladım. Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım". Ofise gidip Arif'e olanları anlattım. Polis ve ambulans çağırdım. Ben onların evde ölmelerini beklemedim dedi.

            SOPALI ÇATIŞMA
            Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 9 şüphelinin ifadelerinin sürdüğü belirtildi.

            ÇIKIŞTA CİNAYET
            Gaziantep Göllüce'deki bir, eğlence mekanından çıkan iki grup arasında, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Bekir Telli öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

            ZİRVEYE UÇUŞ
            Türk Hava Yolları, her geçen gün zirveye doğru adım adım ilerliyor. Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'in 2023 yılının ''Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları'' araştırması tamamlandı. Türk Hava Yolları 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı. THY, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içine girdi. Milli bayrak taşıyıcı Havayolunun yükselişiyle ilgili olarak görüş belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat;'' Küresel havayolları arasında ''En Güçlü Hava Yolu Markaları'' sıralamasında 8. Sıraya yükselmekten gurur duyuyoruz. 2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturacağız'' dedi.

            ÖL SALVADOR!
            El Salvador'da OHAL nedeniyle tutuklanarak hapishaneye atılan ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı rapor yayımladı. Rapordaki verilerin, mezarlar ve adli tıp belgelerinin yanı sıra hapishanede ölen tutukluların aileleri ve tahliye edilen mahkumlardan elde edildiği belirtildi. Bu kapsamda, El Salvador'da suç oranlarının azaltılması için OHAL ilan edilmesinden bu yana aralarında 4 kadının bulunduğu en az 153 tutuklunun hapishanelerde öldüğü saptandı. Raporda mahkumların işkence, ağır yaralanma, yetersiz beslenme ve ihtiyaç duydukları ilaç ve gıdalardan kasten mahrum bırakılarak hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Bu tür ölümlerin hapishane yetkilileri ve gardiyanların dahli olmadan yaşanmayacağına dikkat çekilen raporda, hükümetin hapishanedeki ölümlere ilişkin resmi veri sağlayamadığına dikkat çekildi.

            YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI
            Texas Austin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka teknolojisi kullanarak bir kişinin beyin aktivitesini basit ve anlaşılabilir bir dile çevirebilen "Semantic Decoder" adlı bir sistem geliştirdi. Bu sayede beyin dalgaları, yapay zeka aracı ile videolara dönüştürüldü. Oluşturulan sistem ile insanların düşüncelerini metne dönüştürmek için ChatGPT ile benzer bir model kullandı. Araştırmacılar, sistem üzerinde yaptıkları performans değerlendirmesinde, düşüncelerin yüksek bir doğruluk oranıyla okunabildiğini gözlemlediklerini belirtti.

            TÜKÜRÜK YAKALATTI
            Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından iyice söz ettiren Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch'in evine saldırdı. Olay anında telefona tükürdüğü ve DNA ile saldırganın Bissel olduğu kesinleşti.

            İYİLİK OKULU!
            İspanyol eski futbolcu Pique'den ayrılan Shakira, vakfı Pies Descalzos aracılığıyla ne kadar özel biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Başta Kolombiya olmak üzere, 10 ülkede 50 okulun inşaatını üslenen Shakira'ya övgü yağdı. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki okulun inşasının önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı. Shakira'nın yaz boyunca 25 konsere imza atacağı öğrenildi.

            PARTİ YAKTI
            Japonya Başbakanı Fumio Kishida, oğlu Shotaro Kishida'yı hakkında çıkan başbakanlık konutunda parti verdiğine ilişkin haberlerin ardından siyasi işlerden sorumlu sekreterlik görevinden almaya karar verdi. Yeni görev Takayoshi Yamamoto'- ya verilecek.

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            Haberler Yaşam Özbek asıllı kadın telefon dolandırıcıların tuzağına düştü!
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