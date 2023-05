Özbek asıllı kadın telefon dolandırıcıların tuzağına düştü!

9.4 MiLYON DEVRETTi

6 Bilen çıkmayınca 9 milyon 457 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 785'er, 4 bilenler bin 129'ar, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



HIRSIZ VE GÖZCÜ

İstanbul Kağıthane ve Şişli'de 7 işyeri ve 2 evden değerli eşyaları çalan Arzu Y. (24) ve sevgilisi Mustafa Y. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki hırsız tutuklandı. Sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerden Mustafa Y'nin gözcülük yaptığı bu sırada Arzu Y'nin soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Arzu Y'nin 30, Mustafa Y'nin ise 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.



SKANDAL İTİRAF

Beylıkdüzü'nde geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu'nun mahkemedeki ifadesi şok etti. Boduroğlu, "Tezgâhın üzerinde gördüğüm bıçağı hedef gözetmeksizin Vildan'a vurdum. Yukarı çıkıp Zehra'yı da bıçakladım. Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım". Ofise gidip Arif'e olanları anlattım. Polis ve ambulans çağırdım. Ben onların evde ölmelerini beklemedim dedi.



SOPALI ÇATIŞMA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 9 şüphelinin ifadelerinin sürdüğü belirtildi.



ÇIKIŞTA CİNAYET

Gaziantep Göllüce'deki bir, eğlence mekanından çıkan iki grup arasında, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Bekir Telli öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

ZİRVEYE UÇUŞ

Türk Hava Yolları, her geçen gün zirveye doğru adım adım ilerliyor. Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'in 2023 yılının ''Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları'' araştırması tamamlandı. Türk Hava Yolları 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı. THY, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içine girdi. Milli bayrak taşıyıcı Havayolunun yükselişiyle ilgili olarak görüş belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat;'' Küresel havayolları arasında ''En Güçlü Hava Yolu Markaları'' sıralamasında 8. Sıraya yükselmekten gurur duyuyoruz. 2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturacağız'' dedi.



ÖL SALVADOR!

El Salvador'da OHAL nedeniyle tutuklanarak hapishaneye atılan ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı rapor yayımladı. Rapordaki verilerin, mezarlar ve adli tıp belgelerinin yanı sıra hapishanede ölen tutukluların aileleri ve tahliye edilen mahkumlardan elde edildiği belirtildi. Bu kapsamda, El Salvador'da suç oranlarının azaltılması için OHAL ilan edilmesinden bu yana aralarında 4 kadının bulunduğu en az 153 tutuklunun hapishanelerde öldüğü saptandı. Raporda mahkumların işkence, ağır yaralanma, yetersiz beslenme ve ihtiyaç duydukları ilaç ve gıdalardan kasten mahrum bırakılarak hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Bu tür ölümlerin hapishane yetkilileri ve gardiyanların dahli olmadan yaşanmayacağına dikkat çekilen raporda, hükümetin hapishanedeki ölümlere ilişkin resmi veri sağlayamadığına dikkat çekildi.



YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI

Texas Austin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka teknolojisi kullanarak bir kişinin beyin aktivitesini basit ve anlaşılabilir bir dile çevirebilen "Semantic Decoder" adlı bir sistem geliştirdi. Bu sayede beyin dalgaları, yapay zeka aracı ile videolara dönüştürüldü. Oluşturulan sistem ile insanların düşüncelerini metne dönüştürmek için ChatGPT ile benzer bir model kullandı. Araştırmacılar, sistem üzerinde yaptıkları performans değerlendirmesinde, düşüncelerin yüksek bir doğruluk oranıyla okunabildiğini gözlemlediklerini belirtti.



TÜKÜRÜK YAKALATTI

Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından iyice söz ettiren Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch'in evine saldırdı. Olay anında telefona tükürdüğü ve DNA ile saldırganın Bissel olduğu kesinleşti.

İYİLİK OKULU!

İspanyol eski futbolcu Pique'den ayrılan Shakira, vakfı Pies Descalzos aracılığıyla ne kadar özel biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Başta Kolombiya olmak üzere, 10 ülkede 50 okulun inşaatını üslenen Shakira'ya övgü yağdı. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki okulun inşasının önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı. Shakira'nın yaz boyunca 25 konsere imza atacağı öğrenildi.



PARTİ YAKTI

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, oğlu Shotaro Kishida'yı hakkında çıkan başbakanlık konutunda parti verdiğine ilişkin haberlerin ardından siyasi işlerden sorumlu sekreterlik görevinden almaya karar verdi. Yeni görev Takayoshi Yamamoto'- ya verilecek.