İnternete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili resmi açıklama: Asılsızdır

Türkiye rekor bir katılımda 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferle ayrıldı. Seçim maratonun son bulmasıyla birlikte gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Kamuoyunda bakanlıklar için çok sayıda isim telaffuz edilirken, özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bir liste ise ortalığı karıştırdı.