İnternete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili resmi açıklama: Asılsızdır

Türkiye rekor bir katılımda 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferle ayrıldı. Seçim maratonun son bulmasıyla birlikte gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Kamuoyunda bakanlıklar için çok sayıda isim telaffuz edilirken, özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bir liste ise ortalığı karıştırdı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir. " denildi.