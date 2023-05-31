Konya'da dehşete düşüren olay! Yanmış 2 ceset bulundu

YANMIŞ VAZİYETTE BİRİ KADIN BİRİ ERKEK...

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ağacın altında yanmış 2 ceset bulundu. Cesetlerin önce vurulup sonra yakıldığı, naylona sarılarak ağacın altına bırakıldığı, 30-35 yaşlarında biri kadın, biri erkeğe ait olduğu değerlendirilirken, üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.