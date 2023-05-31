Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla Pakistan'da şükür kurbanları kesildi!

BÜYÜKBAŞ ŞÜKÜR KURBANLARI KESİLDİ

Pakistan'da bir Türk şirketi tarafından düzenlenen organizasyonda, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca büyükbaş şükür kurbanı kesildi.