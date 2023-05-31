Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2023 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 19:24
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla Pakistan'da şükür kurbanları kesildi!

    Pakistan'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pakistan’da Başkan Erdoğan için şükür kurbanları kesildi!

    Pakistan'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

    BÜYÜKBAŞ ŞÜKÜR KURBANLARI KESİLDİ
    Pakistan'da bir Türk şirketi tarafından düzenlenen organizasyonda, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca büyükbaş şükür kurbanı kesildi.

    KESİLEN KURBANLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
    Şirket yetkilileri, Başkan Erdoğan, Türkiye ve Türk milletinin selameti için kurbanların kesildiğini belirterek, kesilen kurbanların, Lahor, İslamabad, Ravalpindi şehirlerinde 1500'den fazla öğrencinin bulunduğu 9 farklı yetimhaneye, Attock ve Haripur şehirlerinde de 600 Türkmen aileye dağıtıldığını kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni kabine öncesi son toplantı
    Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla Pakistan'da şükür kurbanları kesildi!
        loading
        SON DAKİKA