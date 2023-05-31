Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla Pakistan'da şükür kurbanları kesildi!

Pakistan'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
BÜYÜKBAŞ ŞÜKÜR KURBANLARI KESİLDİ
Pakistan'da bir Türk şirketi tarafından düzenlenen organizasyonda, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca büyükbaş şükür kurbanı kesildi.
KESİLEN KURBANLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
Şirket yetkilileri, Başkan Erdoğan, Türkiye ve Türk milletinin selameti için kurbanların kesildiğini belirterek, kesilen kurbanların, Lahor, İslamabad, Ravalpindi şehirlerinde 1500'den fazla öğrencinin bulunduğu 9 farklı yetimhaneye, Attock ve Haripur şehirlerinde de 600 Türkmen aileye dağıtıldığını kaydetti.