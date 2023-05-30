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    • Yaşam
    • 30.05.2023 16:20
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    • 30.05.2023 16:24
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    Kayseri'de rezil görüntüler! Küçük kızı alkol masasında oynattılar... Bakanlık harekete geçti

    Kayseri'de tepki çeken bir olay yaşandı. TikTok isimli sosyal paylaşım platrormunda dolaşıma sokulan görüntülerde küçük bir kızın alkol masasında oynatıldığı görüldü. Skandala tepki yağarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve Kayseri Valiliği'nden peş peşe açıklamalar geldi.

    takvim.com.tr
    Küçük kızı alkol masasında oynattılar

    Kayseri'de skandal bir olay yaşandı.

    KÜÇÜK KIZI ALKOL MASASINDA OYNATTILAR
    Küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlar TikTok isimli platformda paylaşıldı.

    Görüntülerde alkol masasına çıkarılan kızın davul zurna eşliğinde oynatıldığı görülürken alkol alan kalabalık alkışlarla rezilliği sürdürdü.

    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir" ifadesini kullandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Kayseri Valiliği ise skandal olay sonrası düğmeye bastı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "27 Mayıs 2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."
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