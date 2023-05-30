Kayseri'de rezil görüntüler! Küçük kızı alkol masasında oynattılar... Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir" ifadesini kullandı.