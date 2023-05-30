Kayseri'de rezil görüntüler! Küçük kızı alkol masasında oynattılar... Bakanlık harekete geçti

Kayseri'de skandal bir olay yaşandı.
KÜÇÜK KIZI ALKOL MASASINDA OYNATTILAR
Küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlar TikTok isimli platformda paylaşıldı.
Görüntülerde alkol masasına çıkarılan kızın davul zurna eşliğinde oynatıldığı görülürken alkol alan kalabalık alkışlarla rezilliği sürdürdü.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir" ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayseri Valiliği ise skandal olay sonrası düğmeye bastı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "27 Mayıs 2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."