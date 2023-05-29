Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama!

Olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.