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    • Yaşam
    • 29.05.2023 19:28
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    • 29.05.2023 19:28
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    Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama!

    Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mardin’de 1 kişinin öldüğü kavgada tutuklama!

    Olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.

    Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin'deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, 25 Mayıs günü hayatını kaybetti.

    Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Servet Denli ve Nıcirvan Keskin 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

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        Haberler Yaşam Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama!
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