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    Hayatını kaybeden hemşire Saliha'nın katil zanlısı serbest kalınca annesi isyan etti!

    Hemşire Saliha, doktor sevgilisinin evinden düşüp öldü. Zanlı serbest kalınca annesi gözyaşı döktü: Kızıma kumpas kurdular. Dayak atıp dövmüşler. Hepsi tutuklansın...

    Adli ’tıp’!

    Aksaray'da özel hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, doktor sevgilisi H.İ.A.'nın oturduğu rezidansa gitti. Sabah 01:00'de 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp can verdi. Memleketi Niğde'de defnedildi. Gözaltına alınan H.İ.A., serbest bırakılırken hastanenin icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan tutuklanıp hapse gönderildi. Talihsiz kızın annesi Hacer Tuncel ise bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Dün 2 kızıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Yeniden şikayet dilekçesi verdi.



    YÜREĞİM YANIYOR
    Kızının cinayete kurban gittiğini belirtip şunları söyledi, şunları söyledi: "Yavrumun hiçbir sorunu yoktu. Yaşamayı, beni gezdirmeyi çok severdi. Hatta daha yeni araba almıştı. Kızıma kumpas kurdular. Çiğdem Özkan dışında hastane başhekimi T.C. de tutuklanmalı. Bunların, hepsi beraberlermiş. Kızımın evine giderek dövmüşler. Telefonunu ve anahtarını elinden almışlar. Benim ciğerim yanıyor. Yetkililer sesimi duysun. Tüm yetkililer, bir annenin yüreğinin nasıl yandığını duysunlar. Bu katiller tekrar yakalansın."

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    Haberler Yaşam Hayatını kaybeden hemşire Saliha'nın katil zanlısı serbest kalınca annesi isyan etti!
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