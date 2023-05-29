Kahramanmaraş’ta hortum: Ağaçları yerinden söktü

Birçok ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Ahırlarda ve müştemilatlardaki kovanlar da etrafa saçıldı. Çok sayıda kovan paramparça olurken, arılar kısmen telef oldu, bazı hayvanlar da yaralandı.

Mezra sakinlerinin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerinde de onlarca ağaç kırılırken, birçoğu da kökünden söküldü. Hortum felaketinin ardından AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.



