Burdur'da kan donduran cinayet: Kocasına av tüfeğiyle kurşun yağdırdı!

Burdur merkeze bağlı Düğer Köyü'nde dün korkunç bir cinayet işlendi. Dehşetin adresi, 10 yıllık evli olan A. ve İsmail Işık çiftinin eviydi. 3 çocukları olan çiftin arası dün gerildi. Bir anda sesler yükseldi. Genç kadın duvarda asılı olan av tüfeğini ele geçirdi. Tetiğe basıp ateşledi.

Saçmalar eşi İsmail'in vücuduna isabet etti. Ardından "Kocamı vurdum" deyip ambulansa haber verdi. Ancak genç adamın olay anında hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadın polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullanıp hiçbir soruya yanıt vermedi. Tutuklanıp hapse gönderildi. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.





CİNAYET MASASI

Aksaray'da görevli olan polis Abdullah Eroğlu'nun (26) tayini, başka ile çıktı. Sevgilisi Aysel Gökçe'ye durumu anlattı. Ayrılmak istediğini açıkladı. Ancak genç kadın bir anda çıldırdı. Sevgilisinin silahına sarıldı. Kurşun yağdırdı. Adliyeye çıkarıldı. "Neden vurdun" sorusunu, "Hak etti" diyerek yanıtladı. Tutuklandı.



ÖLÜMCÜL DARBE

Sivas'ın Suşehri İlçesi'ne bağlı Çitlice Köyü'nde yaşayan Selahattin Akyel (57), hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Bu sırada bir öküzün saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbeleri sonrası ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



'TIR'AFİK CANAVARI

Sivas'ta Erol Çolak'ın kullandığı TIR, yokuş indiği sırada kontrolden çıktı. Muammer Biçil yönetimindeki minibüse arptı. Kazada Biçil (46), Yılmaz Akpınar (52), İhsan Mahti (51), Recep Açıkgöz (46) ve Metin Güler (61) hayatını kaybederken sürücü Çolak yaralandı.





199 MİLYON DEVRETTİ

6+JOKER bilen çıkmayınca 199 milyon 320 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 256 bin 783'er, 4 bilenler 2 bin 791'er, 3 bilenler 220'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.