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    • Yaşam
    • 29.05.2023 11:47
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    • 29.05.2023 11:47
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    Siirt'te operasyon! PKK'ya yönelik operasyonda telsizler ve patlama düzenekleri ele geçirildi

    Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 18 el telsizi ve patlama düzenekleri ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’ya operasyon! 18 el telsizi ele geçirildi

    Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 18 el telsizi, 2 uzaktan kumandalı patlatma düzeneği, 1 uzun namlulu tüfek teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak, diğer malzemelerle imha edildi.

    "TERÖRLE MÜCADELEMİZ AZİMLE DEVAM ETMEKTEDİR"

    Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personellerince bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; Siirt'in Pervari ilçesi, Doğan köyü kırsal bölgede 26 Mayıs 2023 tarihinde icra edilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu' çerçevesinde yapılan arazi taraması faaliyeti sonucu; 18 adet muhtelif marka ve model el telsizi, 2 adet uzaktan komutalı patlatma düzeneği tertibatı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

    Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, tespit edilen sığınak imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz azim, kararlılık ve inançla devam etmektedir" dedi.

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    Haberler Yaşam Siirt'te operasyon! PKK'ya yönelik operasyonda telsizler ve patlama düzenekleri ele geçirildi
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