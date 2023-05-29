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    • Yaşam
    • 29.05.2023 10:37
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    • 29.05.2023 11:02
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    Sivas'ta yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

    Sivas'ta tır ile Kangal Seyahat'e ait yolcu minibüsü, Sivas-Malatya karayolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

    Sivas'ta kayganlaşan yolda yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    KAYGANLAŞAN YOLDA FACİA
    Saat 08.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

    Sivas'tan Kangal ilçesine yolcu taşıyan Kangal Seyahat'a ait 58 ED 969 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 44 NS 746 plakalı TIR çarpıştı.

    Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        TIR'IN DORSESİ ÇARPMIŞ
        Kazanın detayları da belli oldu. Erol Çolak'ın kullandığı TIR, yokuş indiği sırada, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        TIR'ın kayan dorsesi, o sırada yoldan geçen Muammer Biçil yönetimindeki yolcu minibüsüne çarparak kazaya neden oldu.

            Kazada minibüs sürücüsü Muammer Biçil (46) ile minibüs içindeki Yılmaz Akpınar (52), İhsan Mahti (51) ve Recep Açıkgöz (46) hayatını kaybetti.

            TIR sürücüsü Erol Çolak ile minibüste bulunan Metin Güler ve Mehmet Cansever ise yaralandı.

            Kaza sonrası olay yerine giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

            Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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            Haberler Yaşam Sivas'ta yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
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