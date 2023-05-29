İzmir'de panik anları! Bayraklı Tüneli'nde TIR yandı 38 kişi hastanelere kaldırıldı: Görüntüler ortaya çıktı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünellerde 35 TKD 58 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Oluşan duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.
Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 32 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ulaşıma kapatılan tüneller, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.